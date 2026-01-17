  1. हिन्दी समाचार
  3. संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म स्पिरिट को लेकर किया बड़ा खुलासा, बताया कब होगी रिलीज, अभिनेता प्रभास दिखेंगे लीड रोल में

संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट ने आखिरकार प्रोजेक्ट को लेकर महीनों की चर्चा और बहस के बाद अपनी रिलीज़ डेट तय कर ली है। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने एक्स पर घोषणा की कि फिल्म स्पिरिट पांच मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी। यह रिलीज़ डेट तृप्ति डिमरी और प्रभास वाले फर्स्ट-लुक पोस्टर के अनावरण के बाद आई है। फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट (The much-awaited film Spirit) ने आखिरकार प्रोजेक्ट को लेकर महीनों की चर्चा और बहस के बाद अपनी रिलीज़ डेट तय कर ली है। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा  (Filmmaker Sandeep Reddy Vanga, ) ने एक्स पर घोषणा की कि फिल्म स्पिरिट पांच मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी। यह रिलीज़ डेट तृप्ति डिमरी और प्रभास (Tripti Dimri and Prabhas) वाले फर्स्ट-लुक पोस्टर के अनावरण के बाद आई है। फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं। नए साल के दौरान प्रभास ने फिल्म का फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया था।

मेकर्स ने पहले शेयर किए गए पोस्टर में प्रभास शर्टलेस होकर कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। उनके शरीर पर चोट के निशान और घाव दिख रहे थे। उनके कंधे, पीठ और हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और मूंछों के साथ, कई फैंस ने कहा कि उनका लुक उन्हें वांगा की पिछली फिल्म एनिमल (movie animal) में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की याद दिलाता है। पोस्टर में प्रभास के अलावा तृप्ति डिमरी भी दिख रही हैं, जिनके हाथों में एक गिलास है। फिल्म में विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) भी एक अहम भूमिका में हैं। इसका निर्माण भूषण कुमार की टी-सीरीज़ (Bhushan Kumar’s T-Series) संदीप रेड्डी वांगा की भद्रकाली पिक्चर्स (Bhadrakali Pictures) के सहयोग से कर रही है। इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में प्रभास के जन्मदिन पर, वांगा ने फिल्म का ऑडियो टीज़र तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में शेयर किया था। उस टीज़र से यह भी पुष्टि हुई थी कि प्रकाश राज और विवेक ओबेरॉय कास्ट का हिस्सा हैं। शुरुआत में, दीपिका पादुकोण को फिल्म में फीमेल लीड रोल निभाना था। हालांकि, शेड्यूलिंग की दिक्कतों के कारण, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार तृप्ति डिमरी को इस भूमिका के लिए कास्ट किया गया।

