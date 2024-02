Shreyas Iyer : चोट के चलते तीनों टेस्ट से बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, इन खिलाड़ियों की चमकेगी किस्मत!

Shreyas Iyer : चोट के चलते तीनों टेस्ट से बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, इन खिलाड़ियों की चमकेगी किस्मत!

Shreyas Iyer is likely to Miss the last 3 Tests : इंग्लैंड के खिलाफ आगामी तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का एलान जल्द किया जा सकता है। इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आयी है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के मध्यम क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) सीरीज के बाकी बचे तीनों मैचों से बाहर हो सकते हैं। वह चोटिल बताए जा रहे हैं।