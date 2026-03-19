Shri Ram Yantra Sthapana Ceremony: अयोध्या पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में की पूजा अर्चना में हुईं शामिल

Shri Ram Yantra Sthapana Ceremony: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंची हैं। यहां पर वह राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में शामिल हुईं और उन्होंने आरती की व पूजा-पाठ में शामिल हुईं। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर में मौजूद रहे।

अयोध्या आगमन पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो एक भव्य और सम्मानपूर्ण स्वागत का प्रतीक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र स्थापना के दौरान पूजा की।

इससे पहले श्री राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय ने बताया, ‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रमिक, इंजीनियर और वास्तुकार (जिन्होंने मंदिर निर्माण में योगदान दिया है) राम मंदिर की दूसरी मंज़िल पर ‘श्री राम यंत्र’ की स्थापना में हिस्सा लेंगे।'”