Shrimad Ramayana teaser released: तरण आदर्श ने शेयर किया श्रीमद् रामायण टीजर, जनवरी 2024 में होगी टेलीकास्ट

‘Shrimad Ramayana’, teaser released: जून के माह में थिएटर्स में फिल्म ‘आदिपुरुष’ ने दस्तक दी थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो शानदार रहा, लेकिन VFX और कुछ डायलॉग्स के कारण इसे दर्शकों का गुस्सा झेलना पड़ा। फिल्म विवादों में रही। अब खबर आ रही है कि छोटे पर्दे पर यही ‘रामायण’ दस्तक देने वाली है। सोनी टीवी चैनल ने इस एतिहासिक सीरियल का टीजर साझा किया है।

‘श्रीमद् रामायण’ जनवरी 2024 में टेलीकास्ट होगी। जो टीजर रिलीज किया गया है, उसमें डिवोशनल म्यूजिक, दीपक, मंदिर एवं गंगा में जलते ढेर सारे दीये दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में भगवान राम की मूरत नजर आ रही है। हालांकि, शो में राम कौन बनने वाला है, इसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है।

बस शो का टाइटल रिवील किया गया है। फिल्म क्रिटीक तरण आदर्श ने शो का टीजर साझा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- प्रभु श्री राम की कहानी देखने के लिए तैयार हो जाइए। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने ‘श्रीमद् रामायण’ का टीजर रिलीज किया है। यह जनवरी 2024 से ऑनएयर होगी। इंतजार रहेगा।

Embark on a mythical expedition with Lord Ram as #SonyEntertainmentTelevision unveils the spectacular promo of their upcoming saga, #SrimadRamayan, releasing in January 2024.#SonyTVBringsSrimadRamayan #SrimadRamayanOnSonyTV

