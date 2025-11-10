  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘वंदे मातरम’ गायन अनिवार्य किया जाएगा: CM योगी आदित्यनाथ

UP के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘वंदे मातरम’ गायन अनिवार्य किया जाएगा: CM योगी आदित्यनाथ

Gorakhpur: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रव्यापी समारोह के तहत 'एकता यात्रा' को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर-प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम' का विरोध का विरोध हमारे देश के विभाजन का कारण था।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gorakhpur: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रव्यापी समारोह के तहत ‘एकता यात्रा’ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर-प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम’ का विरोध का विरोध हमारे देश के विभाजन का कारण था।

पढ़ें :- आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करने वाले कभी अपनी शाखाओं में वंदे मातरम् या जन गण मन नहीं गाया...RSS-BJP पर खरगे का निशाना

गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘लौह पुरुष’ के सम्मान में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया है। ‘एकता यात्रा’ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है…” उन्होंने आगे कहा, “हर स्कूल और कॉलेज को गर्व के साथ वंदे मातरम का पाठ और गायन करना चाहिए। हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमारी एकता को कमजोर करते हैं ताकि कोई और ‘जिन्ना’ भारत की अखंडता को चुनौती देने के लिए कभी न उठ सके।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “‘वंदे मातरम’ का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है; इसका विरोध हमारे देश के विभाजन का कारण था।” उन्होंने यह भी कहा, “कांग्रेस ने ‘वंदे मातरम’ को सांप्रदायिक बताया और उसमें संशोधन किया। कोई भी धर्म या जाति देश से बड़ी नहीं हो सकती; हमें राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाली मान्यताओं को त्यागना होगा।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : कूड़े के पहाड़ हटाकर बन रहे मियावाकी वन और अटल प्रेरणा पार्क

UP News : कूड़े के पहाड़ हटाकर बन रहे मियावाकी वन और...

UP के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' गायन अनिवार्य किया जाएगा: CM योगी आदित्यनाथ

UP के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' गायन अनिवार्य किया जाएगा:...

Lucknow में कई इलाकों में आज नहीं आयेगा पानी, 10 लाख आबादी.......

Lucknow में कई इलाकों में आज नहीं आयेगा पानी, 10 लाख आबादी.......

योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, समाज कल्याण विभाग के चार अधिकारी बर्खास्त और तीन की पेंशन से होगी कटौती

योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, समाज कल्याण विभाग के चार...

Winter Alert: देश में 'La Nina' के प्रभाव से पड़ेगी ज्यादा ठंड, UP समेत कई राज्यों में तेजी से गिर रहा पारा

Winter Alert: देश में 'La Nina' के प्रभाव से पड़ेगी ज्यादा ठंड,...

राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां लगभग पूरी, ट्रस्ट ने रक्षा मंत्रालय से मांगी मदद

राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां लगभग पूरी, ट्रस्ट ने रक्षा मंत्रालय...