सोनम वांगचुक को मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है : सफदरजंग अस्पताल

Sonam Wangchuk’s Health Update : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। जहां से शनिवार को दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई क्योंकि लंबी भूख हड़ताल के कारण उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने लगे हैं। वहीं, रविवार को VMMC और सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी दी है।

VMMC और सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है, “श्री सोनम वांगचुक को VMMC और सफदरजंग अस्पताल में ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं; हालाँकि, उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा बदलाव है। लंबे समय तक उपवास के कारण शरीर पर पड़ने वाले तनाव और असर को देखते हुए, उन्हें एक्सपर्ट्स की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है। VMMC और सफदरजंग अस्पताल और AIIMS, नई दिल्ली के डॉक्टरों की टीम का मानना ​​है कि उनकी मौजूदा स्थिर हालत के बावजूद, किसी भी संभावित परेशानी का तुरंत पता लगाने और उसे संभालने के लिए लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट और चौबीसों घंटे क्लिनिकल निगरानी ज़रूरी है। इसलिए, उन्हें सभी ज़रूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है और उनके ब्लड पैरामीटर्स समेत उनकी क्लिनिकल स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है।”