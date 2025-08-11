सपा नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग का पुतला फूंक किया जोरदार प्रदर्शन, SIR वापस लेने की मांग

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और भड़के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव पर प्रशासन ने उंगली उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे।

कालपी। समाजवादी पार्टी नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग (Election Commission) का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और भड़के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश यादव पर प्रशासन ने उंगली उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट के दम पर भाजपा सरकार में आई है ,पीडीए के लोग भाजपा को विदा करेंगे। नगर के मुख्य बाजार चौराहे पर लगभग एक घण्टे भाजपा व चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। उसके बाद चुनाव आयोग का पुतला दहन किया।

नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव (Nagar President Ajit Singh Yadav) ने चुनाव आयोग (Election Commission) को भाजपा का दलाल बताते हुए , फर्जी वोट के माध्यम से भाजपा को जिताने का आरोप लगाया। वहीं एसआईआर को वापस लेने की मांग की। विदित हो कि आज संसद भवन से चुनाव आयोग के लिए कूंच करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारी पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। उसके बाद अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में सपा नगर कालपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे बाजी की।

उक्त प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता अमर सिंह चन्देल, जमील अंसारी, उबैश पठान, दानिश समाजवादी, चंद्रपाल यादव, संतराम श्रीवास, शाहबाज सोना, यूनुस खान, सभासद दिनेश श्रीवास, सभासद, शिवकुमार श्रीवास, सभासद कपिल शुक्ला, सभासद, निजाम, आशिफ अख्तर, शिवलाल वर्मा, रामबाबू निषाद, अखिलेश निपनिया, अंकित गुप्ता, सौरभ यादव कुरहना, रामु महाराज,मंगल यादव,मोहित बाल्मीकी, शिवम यादव धमना, आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

