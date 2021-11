‘Spider-Man: No Way Home’ Trailer Released: फैंस लंबे वक्त का इंतजार अब खत्म, इस दिन होगी रिलीज

‘Spider-Man: No Way Home’ Trailer Released: हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर मैन : नो वे होम’ (Spider-Man: No Way Home) का फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहें हैं। जहां बीते दिन स्पाइडर मैन (Spider-Man) फिल्म की रिलीजिंग डेट सामने आई थी वहीं अब इस दिलं का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज किया गया है। आपको बता दें इस फिल्म की शुरुआत उस जगह से हो रही है जहां फिल्म ‘स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम’ (Spider-Man: No Way Home) का एंड हुआ था।

आप इस ट्रेलर में देख सकतें हैं कि कैसे टॉम हॉलैंड (Tom Holland) की मुसीबतें शुरू होती हैं और जब कुछ पुराने विलेन मानव जाति को नष्ट और उसे मारने आते हैं। इन विलेनों में डॉ ऑक्टोपस (Dr. Octopus), ग्रीन गोब्लिन (green goblin), इलेक्ट्रो (electro), सैंडमैन (sandman) और द लिज़र्ड (the lizard) शामिल हैं।

आपको बता दें, टॉम हॉलैंड (Tom Holland) ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, हमने ट्रेलर को फैंस के एक थिएटर में लॉन्च किया और जो रिएक्शन हमें मिला वो काफी शानदार था। थैंक्यू मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पूरे स्पाइडर मैन (Spider-Man) करियर में। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे खुद पर और विश्वास दिलाता है। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। ये फिल्म आपके लिए है और मुझे आशा है कि ये फिल्म आपको भी उतना मजा देगी जितना मुझे दिया। आप सभी को बहुत प्यार।

‘स्पाइडर मैन : नो वे होम’ भारत में 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में टॉम हॉलैंड और जेंडाया की हिट जोड़ी नजर आएगी। यह फिल्म हिन्दी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी।