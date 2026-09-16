सूडान में सोने की खदान में बड़ा हादसा, कम से कम 67 मौतें: मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका

सूडान के वेस्ट कोर्डोफान इलाके में सोने की खदान अचानक ढहने से 67 से लोगों की जान चली गई। हादसा अल-नुहुद शहर के पास अल-जारा सोने की खदान में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय सूत्रों और बचे हुए मजदूरों के मुताबिक कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं।

मलबे में जिंदगी तलाशने की जद्दोजहद

हादसे के बाद स्थानीय खनिकों और बचावकर्मियों ने रातभर राहत अभियान चलाया। खदान के अंदर तक पहुंचना आसान नहीं है और बचाव कार्य में भारी मशीनों की कमी बड़ी बाधा बन रही है। मलबे को हटाकर किसी जीवित व्यक्ति या शव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, खदान के कई शाफ्ट एक-दूसरे के काफी करीब थे। एक हिस्से के ढहने के बाद आसपास के हिस्से भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में कितने लोग अब भी लापता हैं, इसका सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

युद्ध के बीच सोना बना कमाई का बड़ा सहारा

सूडान अप्रैल 2023 से सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच जारी संघर्ष से जूझ रहा है। वेस्ट कोर्डोफान का यह इलाका RSF के नियंत्रण में है। युद्ध और रोजगार के संकट के बीच बड़ी संख्या में लोग छोटे स्तर के सोने के खनन पर निर्भर हुए हैं, लेकिन ऐसे कई इलाकों में सुरक्षा और बचाव के संसाधन बेहद सीमित हैं।

फिलहाल राहत दल और स्थानीय लोग खदान में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों और स्थानीय सूत्रों से पूरी जानकारी सामने आने के बाद हादसे में मरने वालों और लापता लोगों की संख्या की तस्वीर और साफ हो सकती है।