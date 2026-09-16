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Video : मिर्जापुर बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा की कार कीचड़ में फंसी , ट्रैक्टर बुलाकर रस्सी के सहारे निकाला

Mirzapur Video : मिर्जापुर में बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज (Railway Underpass) से निकलने वाले रास्ते पर जमा कीचड़ में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा (Ratnakar Mishra) की कार फंस गई। विंध्याचल थाना (Vindhyachal Police Station) क्षेत्र के अकोढ़ी अंडर रेलवे ब्रिज (Akodhi Railway Underpass) का मामला है।

By santosh singh 
Updated Date

Mirzapur Video : मिर्जापुर में बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज (Railway Underpass) से निकलने वाले रास्ते पर जमा कीचड़ में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा (Ratnakar Mishra) की कार फंस गई। विंध्याचल थाना (Vindhyachal Police Station) क्षेत्र के अकोढ़ी अंडर रेलवे ब्रिज (Akodhi Railway Underpass) का मामला है। कार को निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाया गया और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया।

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