October Tourism Destinations :  हल्की गुलाबी ठंडक में देखें उमियाम झील , बेहद आकर्षक लगता है

हल्की सी गुलाबी ठंडक और हरी भरी वादियों के नजारे अक्टूबर में पर्यटन का अनोखा अनुभव दिलाती हैं। इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है, जिससे आसमान बिल्कुल साफ रहता है और पहाड़ियां हरी-भरी वादियों और बहते झरनों से सराबोर दिखाई देती हैं। October Tourism Destinations: Experience the enchanting beauty of Umiam Lake amidst the gentle, cool breeze
October Tourism Destinations : हल्की सी गुलाबी ठंडक और हरी भरी वादियों के नजारे अक्टूबर में पर्यटन का अनोखा अनुभव दिलाती हैं। इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है, जिससे आसमान बिल्कुल साफ रहता है और पहाड़ियां हरी-भरी वादियों और बहते झरनों से सराबोर दिखाई देती हैं। सुबह और शाम की हल्की सी ‘गुलाबी ठंड’ मौसम को बेहद सुहावना और रोमांटिक बना देती है। अगर आप भी इस मौसम में प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं, तो भारत की ये बेहतरीन जगहें आपके सफर को यादगार बना देंगी।
शिमला और कुफरी (हिमाचल प्रदेश)
सितंबर-अक्टूबर के दौरान यहाँ की Green Valley का नजारा और हल्की बूंदाबांदी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
नैनीताल (उत्तराखंड)
हरी-भरी पहाड़ियों से घिरी इस जगह पर अक्टूबर में न तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और न ही गर्मी। झीलों में बोटिंग के साथ सूर्यास्त का नजारा फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग जैसा है।
शिलांग (मेघालय)
उमियाम झील और एलिफेंट फॉल्स जैसी खूबसूरत जगहों से घिरा शिलांग अक्टूबर में खिली धूप और सुहावनी शामों के साथ बेहद आकर्षक लगता है।
जीरो वैली
धान के खेतों और बांस के जंगलों से घिरी यह अनोखी जगह अक्टूबर की ठंडी हवाओं और हरियाली के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श विकल्प है।