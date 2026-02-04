  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: सनी देओल और धुरंधर सुपरस्टार अक्षय खन्ना कि फिल्म इक्का जल्द आ रही है नेटफ्लिक्स पर, अधिवक्ता के रोल में नजर आएंगे सनी 

VIDEO: सनी देओल और धुरंधर सुपरस्टार अक्षय खन्ना कि फिल्म इक्का जल्द आ रही है नेटफ्लिक्स पर, अधिवक्ता के रोल में नजर आएंगे सनी 

अभिनेता सनी देओल की हाल में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर चर्चा में है। वहीं अभिनेता अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर-2 से तगड़ी वापसी कि है। दोनों ही अभिनेता इस समय देश भर में चर्चा में बने हुए है। इसी मौके पर अभिनेता सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म इक्का सिनेमाघरों में आने वाली है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता सनी देओल की हाल में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर चर्चा में है। वहीं अभिनेता अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर-2 से तगड़ी वापसी कि है। दोनों ही अभिनेता इस समय देश भर में चर्चा में बने हुए है। इसी मौके पर अभिनेता सनी देओल और अक्षय खन्ना की  सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है। अ​क्षय खन्ना बॉर्डर-2 में कर्नल धर्मवीर सिंह के रोल में वापसी की थी, जिसे फिल्म बॉर्डर में दिखाया गया था। ​अक्षय खन्ना को अगर आप फिल्म इक्का देखेंगे तो आपको को फिल्म धुरंधर के रहमान डकैत की याद आ जाएगी। अक्षय खन्ना ने फिल्म इक्का में बिल्कुल ही रहमान डकैत का लुक रखा है।

पढ़ें :- VIDEO: फिल्म बार्डर-2 के जश्न के बीच मची खलबली, वरुण धवन को मेट्रो अधिकारियों ने लगाई फटकार, कहा- ऐसा करना दण्डीय अपराध हो सकती है जेल

फिल्म इक्का एक कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म में जहां सनी देओल ने जहां एक अधिवक्ता के किरदार में नजर आ रहे है। वहीं अक्षय खन्ना एक अभियुक्त में रूप में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर की शुरूआत में सनी देओल अधिवक्ता की ड्रेस में तैयार होकर कोर्ट जाते दिखते हैं। उनकी आंखें गीली होने के साथ ही उनके चेहरे पर दुख और मायूसी के साफ दिखाई देती है। सनी देओल जब कोर्ट में खड़े होते है तभी अक्षय खन्ना की एंट्री होती है। यइ इंट्री बिल्कुल फिल्म धुरंधर के रहमान डकैत की स्टाइल में होती है। फिर के टीजर में उठा-पटक की ​भी सिन्स दिखाई जाती है, जो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करती है। वहीं एक सीन दौरान अभिनेता सनी देओल अभिनेता अक्षय खन्ना से पूछताछ करते है और उनके जवाब न देने पर वह अक्षय खन्ना को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। टीजर के आखिरी में अक्षय खन्ना की एक आवाज सुनाई देती है- टिक, टिक बूम और यह सुनते ही सनी देओल जोर से चिल्लाते हैं शट अप। इस सीन देख कर कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई उनकी चीख से सहम जाता है।

फिल्म इक्का में सनी देओल और अक्षय खन्ना के साथ ही दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख और आकांक्षा रंजन कपूर हैं। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल का जहाज जामनगर में हुआ लैंड, भारतीय वायु सेना ने की मदद

रिपब्लिक ऑफ कोरिया वायु सेना दल का जहाज जामनगर में हुआ लैंड,...

सुप्रीम कोर्ट ,बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में..., खेल की पहचान सिर्फ खिलाड़ियों से, MCA चुनाव पर रोक हटाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ,बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में..., खेल...

VIDEO: सनी देओल और धुरंधर सुपरस्टार अक्षय खन्ना कि फिल्म इक्का जल्द आ रही है नेटफ्लिक्स पर, अधिवक्ता के रोल में नजर आएंगे सनी 

VIDEO: सनी देओल और धुरंधर सुपरस्टार अक्षय खन्ना कि फिल्म इक्का जल्द...

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना ने मुठभेड़ में जैश के दो आतंकियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना ने मुठभेड़ में जैश के दो...

अभिनेता अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत की रिलीज डेट बदली, जाने कब होगी रिलीज

अभिनेता अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत की रिलीज डेट...

Video : मकर द्वार पर प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसदों को देख केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बोले- देखो ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं, तो राहुल गांधी का पलटवार 'मेरे गद्दार दोस्त...'

Video : मकर द्वार पर प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसदों को देख केंद्रीय मंत्री...