  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत के खिलाफ और रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित

सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत के खिलाफ और रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की पत्नी गीतांजलि अंगमो (Gitanjali Angmo) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई ​दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की पत्नी गीतांजलि अंगमो (Gitanjali Angmo) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है।

पढ़ें :- हरिओम हत्याकांड में रायबरेली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अब तक चार अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

बता दें कि वांगचुक की पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपनी याचिका में संशोधन करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk)  की पत्नी गीतांजलि अंगमो (Gitanjali Angmo) ने कहा कि हमारी पहली याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हमने निरोध आदेश के आधार बताने और सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में जानकारी देने की गुहार लगाई थी। हमें सोनम से मिलने की अनुमति दी गई और 7 अक्टूबर को मैं जोधपुर में उनसे मिली। इसके बाद हमें निरोध आदेश दिए गए। मैं 11 अक्टूबर को उनसे फिर मिली। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने दो आदेश पारित किए हैं। पहला, निरोध आदेशों के खिलाफ सोनम के तरफ से दी गई चुनौतियों पर विचार किया जाए। दूसरा, हमारे तरफ से दायर आवेदन में संशोधन किया जाए ताकि हम निरोध के आधार को चुनौती दे सकें। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी वयक्त की शोक संवेदना

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का भारत में हुआ निधन, प्रधानमंत्री...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

VIDEO- संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम मांग रहे हैं अल्लाह से दुआ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को कहते हैं हिंदुस्तान

VIDEO- संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम मांग...

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर रहा है धोखाधड़ी

युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर...

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सेनिकों के आश्रितों को दिया बड़ा तोहफा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सेनिकों के आश्रितों को दिया बड़ा तोहफा

VIDEO-अफगानी सैनिकों ने जवाबी ऑपरेशन में पाक टैंक पर कब्‍जा कर, चेकप्‍वाइंट किया तबाह, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बोला- खुदा के लिए...

VIDEO-अफगानी सैनिकों ने जवाबी ऑपरेशन में पाक टैंक पर कब्‍जा कर, चेकप्‍वाइंट...