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दिल्ली की सर्वदलीय बैठक के बाद दिखा सम्मान का अनोखा दृश्य, राजनाथ सिंह के पैर छूती नजर आयीं सुप्रीया सूले

संसद के मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद रविवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा छेड़ दी। बैठक समाप्त होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह...

By Harsh 
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नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद रविवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा छेड़ दी। बैठक समाप्त होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत सम्मान और शिष्टाचार की परंपरा समय-समय पर देखने को मिलती रही है। सुप्रिया सुले के इस कदम को भी कई नेताओं ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।

इस बीच कुछ राजनीतिक हलकों में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के एनडीए में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गईं। हालांकि सुप्रिया सुले ने इन चर्चाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी के एनडीए में जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने इन दावों को महज अफवाह बताया और कहा कि पार्टी अपने वर्तमान राजनीतिक रुख पर कायम है। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कई अहम राष्ट्रीय और संसदीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। ऐसे माहौल के बीच बैठक समाप्त होने के बाद सामने आया यह सम्मान का दृश्य राजनीतिक चर्चाओं का नया केंद्र बन गया है।

रिपोर्ट: कल्पना पाण्डे

 

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