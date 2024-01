सूर्यकुमार यादव ने लगातार दूसरी बार जीता आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड

नई दिल्ली। टीम इंडिया के टी20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने लगातार दूसरी बार टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब (T20I Cricketer of the Year award) जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बीते साल यानी 2023 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को टी20 इंटरनेशनल (T20 International) का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। इससे पहले 2022 में भी सूर्यकुमार को यह अवॉर्ड मिला था। वह लगातार दो बार टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब (ICC Men’s T20I Cricket of the Year Award) जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

An arsenal of eclectic shots and a striking average 🔥

The India batter lit up 2023 to win the ICC Men’s T20I Cricketer of the Year award ✨https://t.co/XYqFZcqres

— ICC (@ICC) January 24, 2024