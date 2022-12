Sushant Singh Rajput Murder: बहन श्वेता सिंह ने भाई की मौत को लेकर कह दी ये बड़ी बात, हुआ नया खुलासा

Sushant Singh Rajput Murder: कूपर अस्पताल के मोर्चरी कर्मचारी रूपकुमार शाह ने जब से ये दावा किया है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide) नहीं किया था, बल्कि उनकी हत्या हुई है, तब से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है।

लोग इस केस की दोबारा जांच की बात करने लगे हैं। अब इस पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का भी रिएक्शन सामने आया है।

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 में अपने फ्लैट पर पंखे से लटकते हुए मिले थे। तब श्वेता ने भाई सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई अब तक जारी है। अब मोर्चरी कर्मचारी रूपकुमार शाह के दावे के बाद एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि रूपकुमार शाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी टैग किया गया है।

We have to make sure safety of RoopKumar Shah is insured. 🙏 CBI Make SSRCase TimeBound @narendramodi @AmitShah #SushantSinghRajput https://t.co/suY8sCuwrU

— Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) December 26, 2022