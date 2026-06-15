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स्वीडन ने FIFA विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, ट्यूनीशिया को दी बड़ी शिकस्त

स्वीडन की टीम ने अपने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 5-1 से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है…

By Harsh Gautam 
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फीफा विश्व कप 2026: स्वीडन की टीम ने अपने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 5-1 से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। मैच के शुरुआती मिनटों से ही स्वीडिश खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया।

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स्वीडन के मिडफील्ड और फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। टीम ने लगातार हमले किए और कई शानदार मौके बनाए। दूसरी ओर, ट्यूनीशिया की टीम रक्षात्मक कमजोरियों से जूझती नजर आई और पूरे मैच में दबाव में रही।

इस जीत के साथ स्वीडन ने ग्रुप चरण में महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल कर लिए हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टीम इसी लय को बनाए रखती है तो वह टूर्नामेंट में लंबा सफर तय कर सकती है। वहीं ट्यूनीशिया के लिए आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो गया है और उसे अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

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