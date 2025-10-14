चोरो कों तालिबानी सजा, मुर्गा बनाकर डंडो से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मुरादाबाद :- हॉस्पिटल के पीछे मैदान में पड़े सामान को चुराने गए 3 चोरों को पकड़ कर तालिबानी सजा दी. हॉस्पिटल मे तैनात सिक्योरिटी गॉर्ड और उसके साथी ने पुलिस कों कॉल करने की बजाए खुद ही दे दी सजा दें दी. पकड़े गए तीनों चोरों को काफी देर तक कमरे में बंद करके कभी मुर्गा बनाते तो कभी हाथों मे लिए डंडो से मारते तो कभी थप्पड़ो से पिटाई की. जब यही चलता रहा तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी वीडियो बना ली लेकिन गॉर्ड रुका नहीं लगातार मारपीट करता रहा.

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के SMR हॉस्पिटल में पीछे मैदान हैं. जहां काफी मात्र में सरिया पड़ा हुआ हैं. दो दिन से लगातार चोर सरिया चुराने की कोशिश कर रहे थे. दो दिन पहले भी हॉस्पिटल में काम करने वाले सुरक्षा गार्ड ने एक चोर को पकड़ा था. बीते सोमवार की रविवार की रात को फिर से तीन चोरों ने हॉस्पिटल में रखे सरिये को चुराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर घुस गए. इससे पहले चोर सरिया चुरा पाते इससे पहले हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षा गार्ड कुंदन सिंह ने देख लिया तुरंत हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को भी बुला लिया और तीनों को मौके से धर दबोच लिया. तीनों चोरों को पकड़ कर एक कमरे में ले आये. हॉस्पिटल मे तैनात सुरक्षा गॉर्ड और उसके साथी ने पुलिस कों कॉल करने की बजाए खुद ही सजा देनी शुरू कर दी. पकड़े गए तीनों चोरों को काफी देर तक कमरे में बंद करके कभी मुर्गा बनाया, तो कभी हाथों मे लिए डंडो से तो कभी थप्पड़ो से पिटाई की. जब यही चलता रहा तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी वीडियो बना ली लेकिन गॉर्ड रुका नहीं लगातार मारपीट करता रहा. कैमरे पर भी सुरक्षा गॉर्ड की हिम्मत तो देखे कैमरे पर खुलकर बोल भी रहा है की कल भी हमने एक चोर की पकड़कर पिटाई की थी. गॉर्ड के मुताबिक चोरो ने हॉस्पिटल के पिछले रूम मे पड़ी लोहे के सरिये, गॉडर, पाइप और बोतले चोरी कर रहे थे. वायरल वीडियो का संज्ञान मे आते ही पुलिस भी मामले की जाँच मे जुट गई है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद