Tarun Bajaj को मिला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राजस्व विभाग में हैं तैनात

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज (Tarun Bajaj, Secretary, Department of Revenue in the Ministry of Finance) को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है।