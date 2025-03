हिंसा में तब्दील हुआ टीम इंडिया की जीत का जश्न: महू की सड़कों पर भिड़े दो गुट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और घर-दुकानें जलायी

हिंसा में तब्दील हुआ टीम इंडिया की जीत का जश्न: महू की सड़कों पर भिड़े दो गुट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और घर-दुकानें जलायी

Violence in Mhow during celebration of Team India's victory: भारत की क्रिकेट टीम ने रविवार को जब 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। कई शहरों में क्रिकेट फैंस रात सड़कों पर जीत का जश्न मनाते नजर आए। लेकिन, इस दौरान मध्य-प्रदेश के महू में कुछ ऐसा हुआ। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।