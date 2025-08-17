Vivo के नये फोन VivoT4 Pro का टीजर जारी

नई दिल्ली। मुबाइल के दुनिया में एक और नया मॉडल आ रहा है। Vivo लारहा है एक शानदार फोन। Vivo ने अपने X हैंडल से इस फोन का टीजर वीडियो जारी किया है। Vivoका यह फोन Vivo T4 सीरीज का प्रो मॉडल होगा, जो पिछले साल लॉन्च हुए Vivo T3 Pro का अपग्रेड होगा। टीजर वीडियो के अनुसार फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही, यह गोल्डेन फिनिश में आएगा। फोन में दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

यह फोन वाटर प्रूफ फीचर से लैस है Vivo T4 सीरीज में कंपनी ने अब तक T4 Lite, T4 5G, T4R 5G और T4x 5G लॉन्च किए हैं। Vivo का यह फोन इस सीरीज का 5 वां मॉडल है। इसके अलावा कंपनी इस सीरीज का अल्ट्रा मॉडल भी बाजार में ला सकती है। लीक के अनुसार , यह फोन 6.78 इंच के 1.5K रेजलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। इसके साथ 50MP का मेन कैमरा भी है। VivoT4 Pro फोन में 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा है। फोन की कीमत 24,999 रुपये है। इसमें 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 5,500mAh की बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग फीचर दी गई है। फोन 50MP के रियर और 16MP के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। कुल मिला कर ये फोन बहुत ही शानदार हैं। आप की बजट में भी फिट होंगे।