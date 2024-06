The Actress has Suffered from breast cancer: मनीषा कोइराला से लेकर महिमा चौधरी तक कई एक्ट्रेस झेल चुकी ब्रेस्ट कैंसर का दर्द

The actress has suffered from breast cancer: हाल ही में हिना खान (Hina Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी दी है कि उनको स्टेज तीन ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. हिना खान इस गंभीर बीमारी का इलाज करा रही हैं और उनका कहना है कि वह अब ठीक हैं.

आपको बता दें, हालांकि हिना खान (Hina Khan) से पहले भी कई अभिनेत्रियां ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो चुकी हैं और वह इस बीमारी को मात देकर सामान्य जिंदगी में वापस लौटी हैं. चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं.

छवि मित्तल

टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल को साल 2022 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. उनको स्टेज 1 का कैंसर था और एक सर्जरी के बाद अभिनेत्री अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गईं.

हमसा नंदिनी

साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस हमसा नंदिनी को भी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. हालांकि वह इससे लड़ीं और उन्होंने जंग जीत ली.

शगुफ्ता अली

कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नजर आ चुकीं अभिनेत्री शगुफ्ता अली ने कई साल तक कैंसर की जंग लड़ी थी.

ताहिरा कश्यप

आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. हालांकि उनको शुरुआत में ही इसका पता चल गया था और वह ठीक हो गईं.

महिमा चौधरी

परदेस फेम एक्ट्रेस महिमा चौधरी को भी ब्रेस्ट कैंसर था. हालांकि वह अब कैंसर की जंग जीत चुकी हैं.

मनीषा कोइराला

हालांकि कैंसर की शिकार तो मनीषा कोइराला भी रही हैं, लेकिन उनको ओवेरियन कैंसर हुआ था. 2017 में वह ठीक हो गई थीं.

सोनाली बेंद्रे

सोनाली बेंद्रे को साल 2018 में मेटास्टेटिक कैंसर हो गया था. वह भी अब ठीक हो चुकी हैं.

