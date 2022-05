‘How To Murder Your Husband’ उपन्यास की लेखिका पति की हत्या में दोषी करार,13 जून को होगा सजा का ऐलान

हाउ टू मर्डर योर हसबैंड (How To Murder Your Husband) उपन्यास की लेखिका अपने ही पति की हत्या दोषी करार दी गई है। बता दें कि 71 वर्षीय उपन्यासकार नैन्सी क्रैम्पटन-ब्रॉफी (Nancy Crampton-Bro), को अपने पति की हत्या के लिए सेकेंड-डिग्री हत्या (Second-Degree Murder) का दोषी ठहराया गया है।