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भगवान के ऑडिट से ‘भाजपाई-गिरोह’ बच नहीं पाएगा, इनका लंकाकांड अयोध्या में ही होगा: अखिलेश यादव

अभी तो ‘भाजपाई और उनके संगी-साथियों’ के काले कारनामों, करतूतों और कारगुज़ारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी ‘पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली’ एक-दूसरे की पोल खोलेगी, इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना ‘झोला-बोरा’ लेकर इधर-उधर भागें, बार्डर बंद कर दिये जाएं। अभी तो शुरुआत है....

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गयी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इन सबके बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, भगवान के ऑडिट से ‘भाजपाई-गिरोह’ बच नहीं पाएगा।

पढ़ें :- अरविंद केजरीवाल, बोले-आखिर चंपत राय के पास ऐसी कौन-सी जानकारी है, जिसके सामने पीएम मोदी भी नज़र आ रहे हैं बेबस?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा का लंकाकांड, अयोध्या में ही होगा। आख़िर ‘दानभक्तों’ का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और ‘लंकाधिपति’ का भी। भाजपा के लिए तो अमृतकाल काल बनकर आया है।

उन्होंने आगे लिखा, ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज में इस्तीफ़े नहीं होते हैं। ‘चढ़ावा-चंदा-दान चोरी’ से आहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ‘इस्तीफ़ा’ नहीं होता, हमने इस्तीफ़ा नहीं ‘त्यागपत्र’ दिया है।

दरअसल अभी तो ‘भाजपाई और उनके संगी-साथियों’ के काले कारनामों, करतूतों और कारगुज़ारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी ‘पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली’ एक-दूसरे की पोल खोलेगी, इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना ‘झोला-बोरा’ लेकर इधर-उधर भागें, बार्डर बंद कर दिये जाएं। अभी तो शुरुआत है, अब तो केयर फ़ंड के साथ-साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने कुकृत्यों का हिसाब भी देना होगा। भगवान के ऑडिट से ‘भाजपाई-गिरोह’ बच नहीं पाएगा। NEET के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफ़े शुरू हो गए हैं तो ‘लीकाधिपति’ का भी करवा दीजिए।

पढ़ें :- राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, एसआईटी कर रही है जांच

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