BJP सरकार संविधान, लोकतंत्र विरोधी है...कर रही है सत्ता का दुरूपयोग : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में कानून और संविधान से काम नहीं हो रहा है। जब तक भाजपा सरकार रहेगी कानून से काम नहीं होगा। सरकार मनमर्जी से काम कर रही है। पुलिस को खुली छूट है। गुण्डा एक्ट लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने जो कहा है वह बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार संविधान, लोकतंत्र विरोधी है। सत्ता का दुरूपयोग कर रही है।

रविवार को मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, भाजपा सरकार कानूनों का दुरूपयोग तो कर ही रही है, लोगों पर झूठे मुकदमें लगाकर प्रताड़ित कर रही है। विपक्ष को बदनाम करने के लिए सत्ता का प्रयोग कर रही है। भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए भयंकर वीडियो बनवा रही है, बदनाम करा रही है। हाईकोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो बनवाने वाले अधिकारी पर भी एक महिला ने आरोप लगाया, महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए लेकिन नहीं ले रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा पंचायत सहायक से लेकर जितने भी साथी और संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे है, भाजपा सरकार ने उन सबको धोखा दिया है। सबका समय बर्बाद किया है। सरकार ने सबसे काम लिया, अपमानित किया। समाजवादी सरकार में ग्राम स्तर की नौकरियों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। समाजवादी सरकार आने पर आउटसोर्स की व्यवस्था बंद कर पक्की नौकरी दी जाएगी। नौकरियों में वेतन विसंगतियां दूर की जाएगी।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि, भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही चरम पर है। मरीज इलाज के लिए जाते है तो दवा दूसरी बीमारी की दे दी जाती है। सरकार जीडीपी को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है। झांसी में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का दवा इलाज नहीं करा पाया। मौत के बाद दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, उसने लाश को नदी में बहा दिया। भाजपा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। सरकार बाहर से इतना सामान आयात कर ले रही है, यहां का एमएसएमई सेक्टर कैसे चलेगी?

अखिलेश यादव ने कहा कि, भाजपा लोकतंत्र विरोधी है। सरकार विकसित भारत के सपने दिखा रही है लेकिन कोई इस सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। धमकी दी जाती है। प्रताड़ित किया जाता है। भाजपा सरकार अहंकार में है। अगर कोई गांव, शहर, या स्कूल की समस्या सामने लाता है तो भाजपा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कराती है। भाजपा सरकार में लोगों को सवाल पूछने की आजादी नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी तो होनी ही चाहिए।

उन्होंने कहा कि, हमारे देश के लोग दुनिया भर में कई समिट में गए है। देखना चाहिए कि पर्यावरण, कृषि, स्पेस टेक्नोलॉजी में कितनी उपलब्धि मिली है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लाभ मिला है डिजिटल क्षेत्र में क्या हुआ है? अर्बन स्ट्रक्चर में सरकार फेल हैं हर शहर जाम में रहता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सरकार ने क्या काम किया?