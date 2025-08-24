  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. एमपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की छूट का किया ऐलान

एमपी के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की छूट का किया ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश कैदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब एमपी के 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की छूट दी जायेगी। यह सौगात दे कर यहां के सीएम ने अपने जेल में बंद कैदियों के लिये राहत का काम किया है

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश कैदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब एमपी के 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की छूट दी जायेगी। यह सौगात दे कर यहां के सीएम ने अपने जेल में बंद कैदियों के लिये राहत का काम किया है। बतादें कि इस समय मध्य प्रदेश में 21 हजार दंडित कैदियों में से 14 हजार को सजा में 60 दिन की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा की थी। यह छूट केवल उन कैदियों पर लागू होगी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जेल नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनका आचरण संतोषजनक रहा है।

पढ़ें :- VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

वहीं इसके अलावा गंभीर अपराधों में लिप्त व आतंकवाद, यौन अपराध और हत्या जैसे अपराधों के दोषियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जेल विभाग को रिहाई प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता और सुरक्षित रखते हुए कार्य को पूरा करने का आदेश ​ दिये गये हैं। वहीं इस छूट का लाभ ऐसे सौ कैदियों को मिलेगा, जिनकी सजा 60 दिन से कम रह गई हो। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने कैदियों के लिये राहत का काम किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल को मार देंगे और हम लोगों को भेजा जाएगा जेल

VIDEO-अखिलेश यादव का सनसनीखेज दावा, बोले- भाजपा वाले सपा विधायक पूजा पाल...

मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से होंगे लैस

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी, एसआईटी की जांच में सामने आया नाम

तीन सीओ और एक इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी अखिलेश दुबे के साथी,...

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया सर्वस्व बलिदान, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रति करें कृतज्ञता ज्ञापित: सीएम योगी

देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने किया...

वोट चोरी की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला राज ठाकरे का साथ, बोले-लोग वोट डालते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते…

वोट चोरी की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला राज ठाकरे का...

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक दी श्रद्धांजलि

शोक में डूबी अयोध्या, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन, सीएम योगी...