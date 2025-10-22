'मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे जानलेवा सिरप की आपूर्ति अस्पतालों, जेलों, घरों तक हो रही...' अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

  1. हिन्दी समाचार
Lucknow: पिछले दिनों देश में कोल्ड्रिफ सिरप ने कई मासूम बच्चों की जान ली थी। जिसके बाद कोल्ड्रिफ समेत कई कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने लखनऊ में छापेमारी में 1 से 17 अक्टूबर के बीच करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की अवैध कोडीन सिरप पकड़ी है। जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।

दरअसल, खांसी की दवा कोडीन सिरप सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इस सिरप का इस्तेमाल नशे के विकल्प के तौर पर भी किया जाता रहा है। इसको लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक हिन्दी अखबार की रिपोर्ट का वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो लखनऊ में कोडीन सिरप को लेकर छापेमारी से जुड़ा है। इसके साथ अखिलेश यादव ने लिखा, ‘ मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे जानलेवा सिरप की आपूर्ति अस्पतालों, जेलों, घरों तक हो रही है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठा है।’

अखिलेश ने आगे लिखा, ‘इस ‘मौन’ के कारण किसको क्या लाभ मिल रहा है और किसकी इस ‘घुट्टी के घोटाले’ में संलिप्तता है, इसकी तत्काल जाँच हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सत्ता से नज़दीकी संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ऐसे नक़ली सिरप की आपूर्ति कर रहा है। भाजपाई भ्रष्टाचार अब लोगों के जीवन तक से खिलवाड़ कर रहा है। तत्काल गंभीर जाँच बैठाई जाए। जिसका भी इस ‘सिरप घोटाले’ से मुनाफ़ाख़ोरी का रिश्ता है, वो उजागर हो और दंडात्मक निष्कासन भी हो।’

