अल्ट्रा लिंक फ्री कॉलिंग फीचर और 5000 mAh बैटरी के साथ itel A100 भारत में लॉन्च, कीमत भी बहुत कम

New smartphones under Rs 7000 : भारत में itel A100 स्मार्टफोन के लॉन्च को ऑफिशियली टीज़ किया गया था। जिसे आज इस डिवाइस को देश में लॉन्च कर दिया गया है। यह एक मिड-रेंज डिवाइस है और इसमें कुछ शानदार फीचर्स हैं। जिसमें अल्ट्रा लिंक फ्री कॉलिंग फीचर भी शामिल है, यह फीचर कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी फ्री कॉलिंग की सुविधा देता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

itel A100 के अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस डिवाइस में 6.6-इंच का IPS डिस्प्ले है जो HD+ स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट देता है। यह Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसमें 4GB तक रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और यह 10W चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

डायनामिक बार फीचर ज़रूरी नोटिफिकेशन दिखाता है। यह डिवाइस MIL-STD-810H स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें 8MP का रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा है। यह Android 15 Go Edition पर चलता है। अन्य फीचर्स में DTS ऑडियो, ब्लूटूथ, वाई-फाई, IPX4 रेटिंग, USB टाइप-C पोर्ट और IR ब्लास्टर शामिल हैं।

itel A100 तीन कलर ऑप्शन- सिल्क ग्रीन, टाइटेनियम गोल्ड और प्योर ब्लैक में उपलब्ध है। 3/64GB वेरिएंट की कीमत 6,799 रुपये है, और 4/64GB वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है। यह डिवाइस नज़दीकी रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

कंपनी खरीदने के 100 दिनों के अंदर फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट और बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए बॉक्स में फ्री एंटी-ड्रॉप प्रोटेक्टिव कवर दे रही है।

