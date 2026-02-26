Apple Pay की जल्द भारत में होगी एंट्री, गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स से होगी सीधी टक्कर

Apple Pay might soon arrive in India : अमेरिकी टेक जायंट एप्पल ने 2014 में, ऑफिशियली Apple Pay शुरू की था, जोकि मौजूदा समय में दुनिया भर के 89 मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन, भारत में अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पायी थी। अब इंडियन यूजर्स के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी भारत में अपनी इस सर्विस को शुरू करने की तैयारी में है।

ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, Apple Inc. भारत में अपनी पेमेंट सर्विस, Apple Pay शुरू करने के लिए खास भारतीय बैंकों से बातचीत कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि कंपनी ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि उसका मकसद 2026 के बीच में भारत में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू करना है। हालांकि, टाइमलाइन अभी भी विशेष है।

इसके अलावा, कहा जा रहा है कि Apple ग्लोबल कार्ड नेटवर्क, Mastercard Inc. और Visa Inc. के साथ भी इस प्लान पर बात कर रहा है। उम्मीद है कि भारत में Apple Pay, कार्ड पेमेंट के साथ-साथ भारत के सरकारी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को भी सपोर्ट करेगा।

अगर आपको याद हो, तो पिछले साल, NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) ने UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे फ़िंगरप्रिंट या फ़ेशियल रिकग्निशन, शुरू किया था। और हम सभी जानते हैं कि Apple Pay, टैप-टू-पे, वेबसाइट और ऐप के ज़रिए इन-पर्सन पेमेंट को मंज़ूरी देने के लिए Face ID या Touch ID पर निर्भर करता है।

NPCI का यह नया नियम भारत में Apple Pay शुरू करने के Apple के प्लान के पक्ष में लगता है। हाल के सालों में भारतीय बाज़ार Apple के लिए एक अहम खिलाड़ी रहा है, जहाँ देश में उसकी बिक्री बढ़ी है और रिटेल में उसकी मौजूदगी बढ़ी है। और अब Apple की पेमेंट सर्विस के लॉन्च के साथ, कंपनी को देश में एक और बढ़त मिलने की उम्मीद है।