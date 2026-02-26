Samsung Galaxy Buds 4 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च, देखें- कीमत और स्पेसिफिकेशंस

Samsung Galaxy Buds 4 series officially unveils in India : सैमसंग ने कल Galaxy Unpacked 2026 इवेंट में, अपनी Galaxy S26 स्मार्टफोन सीरीज़ लॉन्च की। इस इवेंट में, कंपनी ने Galaxy Buds 4 सीरीज़ भी पेश की। इस सीरीज़ में Galaxy Buds 4 और Galaxy Buds 4 Pro शामिल हैं। Samsung.com और Amazon पर प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं, और ऑफिशियल सेल 11 मार्च से शुरू होगी।

Buds 4 Pro में एक चौड़ा वूफर है, जो बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) और एक बेहतर एडैप्टिव इक्वलाइज़र (EQ) के साथ मिलकर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जैसा फुल-स्पेक्ट्रम साउंड देता है, और असल दुनिया के हालात के हिसाब से समझदारी से ढल जाता है। Buds 4 सीरीज़ के साथ, Samsung ने एक आइकॉनिक Buds ब्लेड डिज़ाइन पहचान बनाई है। इस सीरीज़ में छोटे, बेहतर फिटिंग वाले ईयरबड हेड के साथ एक अल्ट्रा-स्लीक, एर्गोनोमिक फिट है। नए स्टेबलाइज़्ड ब्लेड में एक प्रीमियम मेटल फ़िनिश और एक नक्काशीदार पिंच कंट्रोल एरिया है जो यूज़र्स को सेटिंग्स को आसानी से ढूंढने और एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा, नया ट्रांसपेरेंट क्लैमशेल-टाइप क्रैडल स्टोरेज और चार्जिंग को ज़्यादा आसान और सुविधाजनक बनाता है। Galaxy Buds 4 Pro में कैनाल-फ़िट डिज़ाइन है, और Galaxy Buds 4 में ओपन-फ़िट डिज़ाइन है।

Buds 4 Pro में एक नया, चौड़ा वूफर है, जिसमें एक नया डिज़ाइन है जो जगह का सही इस्तेमाल करता है। चौड़ा वूफर पिछली जेनरेशन के मुकाबले स्पीकर के असरदार एरिया को लगभग 20% बढ़ा देता है। ट्वीटर के साथ मिलकर, ये फीचर्स क्लीन बेस और रिच ट्रेबल के साथ नेचुरल, इमर्सिव ऑडियो देते हैं जो 24-bit/96kHz ऑडियो को सपोर्ट करता है। टू-वे स्पीकर को मेटल फिनिश के ऊपर की तरफ खास तौर पर रखा गया है ताकि ANC फंक्शनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और हवा और दूसरे बाहरी फैक्टर्स से फीडबैक कम से कम हो। इसमें हेड जेस्चर भी है जो कॉल मैनेज करने और Bixby के साथ जुड़ने के लिए कंट्रोल करता है।

Galaxy Buds 4 सीरीज़ एन्हांस्ड ANC के साथ आती है, जो बदलते माहौल के हिसाब से एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस पक्का करती है। वहीं, एन्हांस्ड एडैप्टिव ANC/EQ (Buds 4 Pro पर उपलब्ध) हर यूज़र के पहनने के हालात और कान के यूनिक शेप को एनालाइज़ करके, नॉइज़ लीकेज को कम करते हुए, फुल मीडिया इमर्शन की सुविधा देता है।सुपर क्लियर कॉल फीचर अल्ट्रा-क्लियर कॉल क्वालिटी और कन्वेंशनल ब्लूटूथ कॉल की तुलना में दोगुनी बैंडविड्थ देता है। यूज़र्स AI एजेंट्स शुरू कर सकते हैं, जिसमें बिक्सबी (9 भाषाओं को सपोर्ट करता है – कोरियन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटैलियन, स्पैनिश, पुर्तगाली, चीनी [सिंपल] और जापानी), गूगल जेमिनी और पेरप्लेक्सिटी शामिल हैं, जिसमें हैंड्स-फ़्री और वॉइस कंट्रोल हैं।

गैलेक्सी इकोसिस्टम यूज़र्स गैलेक्सी वियरेबल ऐप इंस्टॉल किए बिना, सिर्फ़ क्रैडल खोलकर सिंपल बड्स सेटअप का भी मज़ा ले सकते हैं। यह सीरीज़ ब्लूटूथ 6.1 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है और इसमें छह माइक्रोफ़ोन हैं। गैलेक्सी बड्स 4 6 घंटे का प्लेटाइम (ANC ऑफ़ के साथ)/ 5 घंटे का प्लेटाइम (ANC ऑफ़ के साथ) देते हैं, जबकि चार्जिंग केस के साथ, यह 30/24 घंटे का प्लेटाइम देते हैं। गैलेक्सी बड्स 4 प्रो 7 घंटे का प्लेटाइम (ANC ऑफ़ के साथ)/ 6 घंटे का प्लेटाइम (ANC ऑन के साथ) देते हैं, जबकि चार्जिंग केस के साथ, यह 30/26 घंटे का प्लेटाइम देते हैं।

यह सीरीज़ व्हाइट और ब्लैक कलर में रिफाइंड मैट फ़िनिश के साथ उपलब्ध है, जबकि बड्स 4 प्रो के लिए एक ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव पिंक गोल्ड कलर भी है। गैलेक्सी बड्स 4 की कीमत Rs 16,999 है, और गैलेक्सी बड्स 4 प्रो की कीमत Rs 22,999 है।