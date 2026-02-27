ASUS और ROG ने भारत में लॉन्च किए तीन जबरदस्त लैपटॉप, चेक करें स्पेक्स और कीमत

ASUS and ROG New Laptop : ASUS ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट में अपनी 2026 Creator सीरीज़ पेश की है। इस सीरीज़ में ProArt GoPro Edition PX13, KOJIMA PRODUCTIONS के साथ बनाया गया लिमिटेड एडिशन ROG Flow Z13-KJP और TUF Gaming A14 (2026) शामिल हैं। सभी लैपटॉप में लाइफटाइम एक्सेस के लिए Microsoft Office Home 2024 और 100GB के साथ Microsoft 365 Basic शामिल है।

ASUS ProArt GoPro Edition PX13 के फीचर्स और कीमत

इस डिवाइस में 13.3 इंच का OLED डिस्प्ले है जो 3K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट, 400 निट्स ब्राइटनेस (500 निट्स HDR), 100% DCI-P3 और 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो देता है। यह AMD Ryzen AI Max+ 395 से चलता है, जिसे AMD XDNA NPU (50 TOPS तक) और AMD Radeon 8060S GPU के साथ जोड़ा गया है। इसमें 12GB LPDDR5X RAM और 1TB PCIe 4.0 SSD मिलता है।

इस डिवाइस में 73WHrs की बैटरी है और इसमें IR (Windows Hello) के साथ FHD वेबकैम है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में शामिल हैं- WiFi 7, ब्लूटूथ 5.4, USB A 3.2 Gen 2, 2x USB-C 4 (डिस्प्ले/PD), HDMI 2.1 FRL, 3.5mm जैक, DC इन, और MicroSD 4.0। क्रिएटर टूल्स में MuseTree, StoryCube, Pro Creator Hub, ScreenXpert और GlideX शामिल हैं। इसका वज़न 1.13kg है।

दूसरे फीचर्स- Windows 11 Home, स्मार्ट एम्प स्पीकर्स, बिल्ट-इन ऐरे माइक्रोफोन, BIOS पासवर्ड, Microsoft Pluton, TPM, US MIL STD 810H, 1 साल का GoPro Premium+ सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का Adobe Creative Cloud सब्सक्रिप्शन, 360-डिग्री हिंज, टच और स्टाइलस सपोर्ट, Copilot की के साथ बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, प्रिसिजन टचपैड और GoPro हॉटकी। इसकी कीमत Rs 3,34,990 से शुरू होती है और यह Flipkart पर अवेलेबल है।

ROG Flow Z13-KJP के फीचर्स और कीमत

यह एक लिमिटेड-एडिशन 2-इन-1 डिवाइस है जिसे KOJIMA PRODUCTIONS और Yoji Shinkawa ने मिलकर डिज़ाइन किया है। इसमें 13.4-इंच की ROG Nebula टचस्क्रीन है जो 2.5K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 180Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स, 100% DCI-P3 और 500 nits ब्राइटनेस देती है। पैनल Pantone वैलिडेटेड है, Dolby Vision HDR सपोर्ट और Adaptive Sync टेक्नोलॉजी के साथ आता है।

लैपटॉप AMD Ryzen AI Max+ 395 से चलता है, जिसे AMD XDNA NPU (50 TOPS तक) और AMD Radeon 8060S GPU के साथ पेयर किया गया है। इसमें 12GB LPDDR5X RAM और 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD मिलता है। डिवाइस में 70WHrs की बैटरी है और इसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से 30 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें 13MP+5MP IR वेबकैम है। इसका वज़न 1.72kg है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में USB A 3.2 Gen 2, 2x USB-C 4, HDMI 2.1 FRL, microSD, WiFi 7 और Bluetooth 5.4 शामिल हैं।

दूसरे फ़ीचर में Windows 11 Home, Copilot की के साथ बैकलिट चिकलेट 1-ज़ोन RGB कीबोर्ड, स्मार्ट एम्प और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 2x2W डुअल-फ़ोर्स स्पीकर, BIOS एडमिन/यूज़र पासवर्ड, McAfee 1-साल का सब्सक्रिप्शन, Aura Sync, XG मोबाइल सपोर्ट, स्टाइलस सपोर्ट और 2 महीने का Xbox गेम पास प्रीमियम (सिर्फ़ एलिजिबल इलाकों के लिए) शामिल हैं। इसकी कीमत 3,79,990 से शुरू होती है। भारत में प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं, और सेल 4 मार्च से शुरू होगी।

TUF गेमिंग A14 (2026) के फीचर्स और कीमत

इसमें 14-इंच का IPS डिस्प्ले है जो 2.5K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 16:10 आस्पेक्ट रेशियो, 165Hz रिफ्रेश रेट और 400 nits ब्राइटनेस देता है। लैपटॉप AMD Ryzen AI Max+ 392 प्रोसेसर से चलता है, जिसे AMD XDNA NPU (50 TOPS तक) और AMD Radeon 8060S GPU के साथ जोड़ा गया है। इसमें 32GB LPDDR5X RAM और 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD मिलता है। इसमें 73WHrs की बैटरी है और यह 45-100W चार्जिंग पावर को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, डिवाइस 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है।

लैपटॉप 1080P FHD IR वेबकैम (Windows Hello) से लैस है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में USB-C 4, USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, microSD, WiFi 6E, और Bluetooth 5.3 शामिल हैं। दूसरे फीचर्स Copilot की के साथ बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, 2-स्पीकर सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट, AI नॉइज़ कैंसलिंग, BOS एडमिन/यूज़र पासवर्ड, प्लूटन सिक्योरिटी प्रोसेसर, McAfee 1-साल का सब्सक्रिप्शन, 2 महीने का Xbox Game Pass Premium और 85-डिग्री व्यूइंग एंगल में शामिल हैं। इसकी कीमत 1,79,990 रुपये से शुरू और Amazon पर अवेलेबल है।