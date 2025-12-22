  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. गोवा अग्निकांड लूथरा भाईयों की रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ी, नाईट क्लब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत

गोवा अग्निकांड लूथरा भाईयों की रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ी, नाईट क्लब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत

मापुसा कोर्ट ने सोमवार को लूथरा भाइयों सौरभ और गौरव की पुलिस रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। लूथरा भाई बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के को-ओनर हैं। इस क्लब में छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उनकी हिरासत मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने बढ़ाई है। साथ ही कोर्ट ने अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मापुसा कोर्ट (Mapusa Court) ने सोमवार को लूथरा भाइयों (luthra brothers) सौरभ और गौरव की पुलिस रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। लूथरा भाई बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब (Birch by Romeo Lane Nightclub) के को-ओनर हैं। इस क्लब में छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उनकी हिरासत मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने बढ़ाई है। साथ ही कोर्ट ने अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्ता बर्च बाय रोमियो लेन के तीसरे पार्टनर हैं। लूथरा भाइयों को 16 दिसंबर को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हे गोवा लाया गया था।

पढ़ें :- Goa Nightclub Fire: थाई अधिकारियों ने लूथरा भाइयों को किया डिपोर्ट, कुछ घंटों में भारत पहुंचेंगे गोवा नाइटक्लब हादसे के आरोपी

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर उतरने के बाद दिल्ली कोर्ट ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। 17 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने भाइयों की पांच दिन की पुलिस हिरासत दी थी। पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने बताया कि नए खुलासे सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया है कि भाइयों के ट्रेड लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे। छह दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद सरकार ने कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्लब मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। गोवा पुलिस के अनुसार क्लब में बिना उचित फायर सेफ्टी उपकरण और अन्य आवश्यक सुरक्षा गैजेट के आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। पुलिस ने कहा कि जांच के अहम स्टेज पर आरोपी का गोवा में पुलिस कस्टडी में होना ज़रूरी था। पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी बात रखते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में बर्च बाय रोमियो लेन के मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के ऑपरेशन पर उनका पूरा कंट्रोल था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गोवा अग्निकांड लूथरा भाईयों की रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ी, नाईट क्लब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत

गोवा अग्निकांड लूथरा भाईयों की रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ी, नाईट क्लब...

युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार, बोले- ये उपहार उनके लिए है, जिन्होंने मेरे हर सपने को सच किया

युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को गिफ्ट की बीएमडब्ल्यू कार, बोले- ये उपहार...

Aravalli Row : अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर करेगा सुनवाई? पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने CJI और राष्ट्रपति को लिखा पत्र

Aravalli Row : अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर करेगा सुनवाई?...

Aravalli Dispute :  केंद्र ने दी सफाई, भूपेंद्र यादव बोले-एनसीआर में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित और अरावली संरक्षण के पक्ष में है सरकार

Aravalli Dispute :  केंद्र ने दी सफाई, भूपेंद्र यादव बोले-एनसीआर में खनन...

बांग्लादेश में तख्तापलट! मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी के कातिल पकड़ो या गद्दी छोड़ो, इंकलाब मंच की धमकी

बांग्लादेश में तख्तापलट! मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी के कातिल पकड़ो या गद्दी...

शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने जमकर पीटा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने...