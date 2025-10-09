आठ करोड़ का विधायक भैंसा IIMT यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले की बना शान, केवल एक साल में बिकता है 50 लाख का सीमन

उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले की शान आठ करोड़ रुपए विधायक भैंसा मेले की शान बना हुआ है। इस विधायक भैंसे की रंगबाजी किसी विधायक से कम नहीं है। मेले में आए सभी लोग इस भैंसे को देखने के लिए आ रहे है।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी (IIMT University) में तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले (All India Farmers Fair) का आयोजन किया गया है। इस मेले की शान आठ करोड़ रुपए विधायक भैंसा मेले की शान बना हुआ है। इस विधायक भैंसे (MLA Buffalo) की रंगबाजी किसी विधायक से कम नहीं है। मेले में आए सभी लोग इस भैंसे को देखने के लिए आ रहे है।
आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय किसान मेले में हरियाणा से एक मुर्रा भैसा (Murrah Buffalo) आया है। इस भैंसे के मालिक पद्मश्री नरेंद्र सिंह (Padmashree Narendra Singh) हैं। नरेंद्र सिंह को पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए पद्म्श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मेले की शान बना विधायक नाम का यह भैंसा अपनी नस्ल, शानदार कद-काठी और ताकत के लिए देश भर में कई पुरस्कार जीत चुका है। इस मेले में भैंसों की कीमत उनके सीमन (semen) की क्वालिटी से आंकी जाती है। पद्म्श्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस भैंसे का सीमने ही केवल साल भर में 50 से 60 लाख रुपए कमा कर देता है। अभी तक इस विधायक भैंसे का लगभग आठ करोड़ रुपए का सीमन बेच चुके है और उन्हे प्यार से भैंसे का नाम विधायक रखा हुआ है।
विधायक भैंसे के साथ सेल्फी लेते नहीं थक रहे है लोग
मेरठ में स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी (IIMT University) में आयोजित मेले में विधायक भैंसे की चारों तरफ धूम मची हुई है। मेले आए हो किसान और पशु प्रेमी विधायक भैंसे के साथ सेल्फी लेते नहीं थक रहे है। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए किसानों ने भी इस खास भैंसे को देखा।