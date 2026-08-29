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Bhadrapad Month 2026 : शुरू हुआ भाद्रपद का महीना, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए

हिंदू पंचांग का छठा महीना भाद्रपद (भादो) शुरू हो चुका है। यह महीना 29 अगस्त 2026 से 26 सितंबर 2026 तक चलेगा। धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत फलदायी माना जाता है। हिन्दू धर्म में इस माह को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में श्रीकृष्ण और भगवान गणेश से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Bhadrapad Month 2026 :  हिंदू पंचांग का छठा महीना भाद्रपद (भादो) शुरू हो चुका है। यह महीना 29 अगस्त 2026 से 26 सितंबर 2026 तक चलेगा। धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत फलदायी माना जाता है। हिन्दू धर्म में इस माह को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में श्रीकृष्ण और भगवान गणेश से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं।

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क्या करें (सकारात्मक आदतें और पूजा)कृष्ण उपासना: भगवान कृष्ण का पूरे महीने “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र से नियमित पूजन करें।

तुलसी अर्पण: भगवान विष्णु और कृष्ण जी के स्वरूपों को रोज तुलसी दल (पत्ते) अर्पित करें।

दान-पुण्य: अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्रों का दान दें।

पवित्र स्नान: स्नान के पानी में थोड़ा आंवला चूर्ण या गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है।

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मंत्र जाप: सुबह-शाम “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे…” या राम मंत्रों का मानसिक जाप करें।

क्या न करें (वर्जित चीजें)

दही का त्याग: आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार इस महीने दही और मट्ठे का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है।

गुड़ से परहेज: भादो के पूरे महीने गुड़ और उससे बनी चीजें खाने से बचना चाहिए।

भारी भोजन: पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण तामसिक, मांसाहारी या ज्यादा तेल-मसाले वाला खाना न खाएं।

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शुभ कार्य: चातुर्मास का समय होने के कारण इस महीने शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।

देर तक सोना: सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और देर रात तक जागने से बचें।

भाद्रपद के मुख्य व्रत और त्योहार

श्री कृष्ण जन्माष्टमी: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव।

गणेश चतुर्थी: भगवान गणेश की स्थापना और 10 दिवसीय उत्सव।

हरितालिका तीज: सुहागिन महिलाओं और कन्याओं का अखंड व्रत।

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अजा और परिवर्तिनी एकादशी: भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के व्रत।क्या आप इस महीने आने वाले किसी खास त्योहार (जैसे जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी) की सही तिथि और पूजा विधि जानना चाहते हैं?

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