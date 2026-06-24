  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा: सीएम योगी

नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026' के अंतर्गत शहरी विकास, आधारभूत संरचना एवं निवेश पर केंद्रित उच्चस्तरीय राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग जगत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों, निवेशकों तथा अग्रणी डेवलपर्स के साथ संवाद किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

बेंगलुरु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026’ के दौरान अग्रणी वैश्विक कंपनियों एवं निवेशकों के साथ संवाद कर उत्तर प्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना तथा असीम विकास संभावनाओं को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और सुशासन आधारित विकास मॉडल के साथ नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है।

पढ़ें :- Ram Mandir Donation Scam : राम मंदिर चंदा विवाद की जांच रिपोर्ट PMO को भेजी गई, मामले में बड़ी कार्रवाई तय

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026’ के अंतर्गत शहरी विकास, आधारभूत संरचना एवं निवेश पर केंद्रित उच्चस्तरीय राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग जगत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों, निवेशकों तथा अग्रणी डेवलपर्स के साथ संवाद किया।

पढ़ें :- राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच सीएम योगी​ का अयोध्या दौरा कल, पूरे कार्यक्रम में चंपत राय की 'नो एंट्री'

बैठक में एकीकृत शहरी विकास, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी एवं निवेश-अनुकूल नीतियों पर आधारित उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी निवेशकों एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने प्रदेश में सुशासन तथा सुदृढ़ औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना की।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026’ के अंतर्गत IT, ITeS, AI एवं Global Capability Centres (GCCs) पर केंद्रित उच्चस्तरीय राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।बैठक में उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, निवेशक-अनुकूल नीतियों, प्रतिभा-संपन्न मानव संसाधन तथा AI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर एवं डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाओं एवं अवसरों को प्रस्तुत किया गया।

पढ़ें :- Ram Mandir Donation Scam : सैलरी 18 हजार...जमीन खरीदी 1.5 करोड़ की तो एक ने खरीदा 40 लाख का प्लाट, गोबर के ढेर में 10 लाख रुपये देख SIT हैरान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा: सीएम योगी

नया उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वास और विकास का...

Lucknow News : नहीं मिल रहा है आपको बिजली का बिल, तो व्हाट्सएप पर भेजें विवरण, 24 घंटे में आएगा PDF

Lucknow News : नहीं मिल रहा है आपको बिजली का बिल, तो...

अरविंद केजरीवाल बोले- यूपी सरकार ने बिना FIR क़ानून की किस धारा के तहत बनाई SIT, ऊंचे लोगों को बचाने और हिंदूओं की आंखों में धूल झोंकने है का प्रयास

अरविंद केजरीवाल बोले- यूपी सरकार ने बिना FIR क़ानून की किस धारा के...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद, बोली-आस्था का व्यापार बंद करो, चढ़ावा चोरों को जेल भेजो

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद, बोली-आस्था का व्यापार...

यूपी में दो युवतियों ने की समलैंगिक विवाह, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार

यूपी में दो युवतियों ने की समलैंगिक विवाह, सोशल मीडिया पर वायरल...

राम मंदिर चढ़ावा गबन का मामला: अखिलेश यादव बोले-अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की आई है निंदनीय ख़बर

राम मंदिर चढ़ावा गबन का मामला: अखिलेश यादव बोले-अब दान में दिये...