Heath Streak की मौत की खबर निकली अफवाह, क्रिकेटर ने कहा- ‘मैं जिंदा हूं, इस रन आउट को वापस लें’

Heath Streak Death News Fake: जिम्बाब्वे के दिग्गज ऑल राउंडर हीथ स्ट्रीक (Heath Streak) की मौत की खबर से बुधवार सुबह क्रिकेट जगत में मातम पसर गया था, कई पूर्व क्रिकेटरों और एक्टिव खिलाड़ियों ने भी उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया था। लेकिन, स्ट्रीक की मौत की खबर एक फेक न्यूज़ निकली। उनके साथी के खिलाड़ी रहे हेनरी ओलोंग (Henry Olonga) ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि इससे पहले ओलोंग ने ही उनकी मौत जानकारी दी थी।

हेनरी ओलोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा करके स्ट्रीक की मौत की खबर को खारिज किया है। ओलोंग ने लिखा, ‘मैं यह पुष्टि कर सकता हूं के निधन की अफवाहों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मुझे अभी उनसे पता चला है। तीसरे अंपायर ने उन्हें वापिस बुला लिया है, वह बहुत जिंदादिल हैं।’ इसके साथ उन्होंने एक वॉट्स ऐप चैट का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। जिसमें स्ट्रीक ने उन्हें मैसेज में लिखा है कि “मैं जिंदा हूं, इस रन आउट को वापस लें, तुरंत दोस्त।”

I can confirm that rumours of the demise of Heath Streak have been greatly exaggerated. I just heard from him. The third umpire has called him back. He is very much alive folks. pic.twitter.com/LQs6bcjWSB

— Henry Olonga (@henryolonga) August 23, 2023