'विपक्ष का विकास से कोई लेना-देना नहीं, वे सिर्फ गुंडागर्दी, अपराध, माफिया राज से जुड़े...' बजट पर चर्चा से पहले बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद

UP Assembly Winter Session 2025: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। बुधवार को सरकार 24,496.98 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पास कराने वाली है। इस बीच, एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत साझा विपक्ष के रुख से सदन में हंगामें आसार नजर आ रहे हैं। वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले कहा, “उत्तर प्रदेश के पूरे विकास के लिए सप्लीमेंट्री बजट लाना ज़रूरी था। विपक्ष का विकास से कोई लेना-देना नहीं है, वे सिर्फ गुंडागर्दी, अपराध, माफिया राज से जुड़े हैं। उनका बजट और विकास से कोई संबंध नहीं है।” यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, “कल मैंने बिलों पर चर्चा के लिए सदन खोला और सभी सदस्यों को उन्हें पढ़कर तैयार होकर आने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि विधायक सदन में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। मेरा मकसद यह है कि विधायक समझें कि किस बिल पर चर्चा हो रही है, कौन सा कानून बन रहा है, और इसका जनता पर क्या असर होगा, न कि सिर्फ अधिकारी बिल बनाकर विधानसभा में पेश कर दें। सप्लीमेंट्री बजट पर भी सार्थक चर्चा हुई, जो पहले नहीं हुई थी।”