'प्रधानमंत्री को चीन से हमारी ज़मीन वापस मांगनी चाहिए...' मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर बोले AAP नेता सौरभ भारद्वाज

Saurabh Bharadwaj on Modi-Jinping meeting: पीएम नरेंद्र मोदी आज चीन के तिआनजिन शहर में चल रहे एससीओ समिट में शामिल हुए। करीब 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथद्विपक्षीय वार्ता की। जिसमें दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मोदी-जिनपिंग की मुलाकात को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को चीन से हमारी जमीन वापस मांगनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री को उनके ही शब्द याद दिलाना चाहता हूं कि ‘खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते’। जब चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें मारा, हमारी जमीन पर कब्जा किया, जो आज भी उनके कब्जे में है, हालांकि केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं करती।”

दिल्ली के पूर्व मंत्री भारद्वाज ने आगे कहा, “सबसे पहले प्रधानमंत्री को चीन से हमारी जमीन वापस मांगनी चाहिए। वे हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें आपके साथ चल जाना चाहिए… क्या यही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है?”