प्रधानमंत्री को अब अपने विदेश मंत्री की बार-बार की गई गलतियों पर करना चाहिए विचार : खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी ने ने विदेशी नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि, अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी विदेश नीति में गड़बड़ियां हो रही हैं। शायद, प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार-बार की गई गलतियों पर विचार करना चाहिए और कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए।

It is now increasingly evident that our Foreign Policy is in shambles. Perhaps, PM Modi must now take a call on his EAM’s repeated blunders and set some accountability.

149 countries voted for a UNGA resolution for a ceasefire in Gaza. India was only one of the 19 countries…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 14, 2025