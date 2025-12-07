Prime Minister’s National Relief Fund से गोवा अग्निकांड में मृतकों को दो-दो लाख और घायलों को 50 हजार दिया जाएगा मुआवजा

नई दिल्ली। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa Chief Minister Pramod Sawant) ने नॉर्थ गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत (25 people died) के बाद मजिस्ट्रेट जांच (magistrate inquiry) के आदेश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में क्लब के मैनेजर और दूसरे लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और क्लब के मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) ने कहा कि यह एक बुरा दिन है। गोवा के टूरिज्म इतिहास (tourism history) में पहली बार आग लगने की इतनी बड़ी घटना हुई है। 25 लोगों की मौत हो गई। मैं रात दो बजे मौके पर पहुंचा। लोकल विधायक माइकल लोबो (MLA Michael Lobo) मेरे साथ थे। सभी अधिकारी भी वहां मौजूद थे। आधे घंटे के अंदर आग बुझा दी गई, लेकिन जिस क्लब में यह हादसा हुआ। वहां से कुछ लोग भागकर बाहर निकल गए, लेकिन कुछ नहीं निकल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की मौत दम घुटने से हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चार लोग टूरिस्ट थे और बाकी क्लब में एम्प्लॉई (employee) थे। मैं उनकी मौत पर अपनी संवेदनाएं ज़ाहिर करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हमदर्दी दिखाता हूं। मरने वालों की आत्मा को शांति मिले। उन्हें सरकार की तरफ से मुआवज़ा दिया जाएगा। जो छह लोग हॉस्पिटल में हैं, उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज (Goa Medical College) में सबसे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैंने कॉलेज के डीन से बात की है। हमने घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। क्लब ने क्या परमिशन ली थी और किसने दी थी, इसकी जांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह देखना होगा कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं। क्लब मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मैनेजर और दूसरे लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार सुबह मुझे फोन किया और सारी डिटेल्स मांगीं। उन्होंने घायलों के बारे में भी डिटेल्स मांगीं। सीएम ने बताया कि मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (Prime Minister’s National Relief Fund) से दिया जाएगा।