  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. फिल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट आई सामने, अभिनेता इंद्र कुमार कर रहे डेब्यू, परेश रावल दिखेंगे मुख्य रोल में

फिल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट आई सामने, अभिनेता इंद्र कुमार कर रहे डेब्यू, परेश रावल दिखेंगे मुख्य रोल में

फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद डायरेक्टर मिलाप मिलन ज़वेरी की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म में अभिनेता अमन इंद्र कुमार डेब्यू कर रहे है। उनके साथ लीड रोल अभिनेत्री आकांक्षा शर्मा हैं। एक शानदार अनाउंसमेंट वीडियो के साथ मेकर्स ने गुरुवार को फ़िल्म की रिलीज़ डेट मई 2026 बताई है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद डायरेक्टर मिलाप मिलन ज़वेरी की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म में अभिनेता अमन इंद्र कुमार डेब्यू कर रहे है। उनके साथ लीड रोल अभिनेत्री आकांक्षा शर्मा हैं। एक शानदार अनाउंसमेंट वीडियो के साथ मेकर्स ने गुरुवार को फ़िल्म की रिलीज़ डेट मई 2026 बताई है। वीडियो में फ़िल्म की नई, दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और भी बहुत कुछ की एक झलक भी दिखाई गई है।

पढ़ें :- ऑस्कर विजेता एआर रहमान के समर्थन में उतरी गीतकार अनुराधा पोडवाल, म्यूज़िक कंपोज़र को बताया संत इंसान

डायरेक्टर मिलाप मिलन जवेरी ने कहा कि यह रोमांचक लव स्टोरी बड़े पर्दे पर छा जाने के लिए तैयार है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि तेरा यार हूं मैं एक मनोरंजक सफ़र का वादा करती है जो पीढ़ियों से आगे की कहानी है। उन्होंने कहा कि एक होनहार युवा जोड़ी, एक अनुभवी सपोर्टिंग कास्ट, एक ज़बरदस्त कहानी और दिल को छू लेने वाले म्यूज़िक के साथ, फिल्म का मकसद दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ना है। फिल्म तेरा यार हूं मैं को अजय मुर्डिया ने मुंबई फिल्म्स और BIK प्रोडक्शंस, एंटर10 टेलीविज़न (Mumbai Films and BIK Productions, Enter10 Television) के साथ मिलकर पेश किया है। बीना इंद्र कुमार, अजय मुर्डिया और मनीष सिंघल द्वारा प्रोड्यूस और शरद खन्ना द्वारा को-प्रोड्यूस, कैमरा टेक फिल्म्स प्रोडक्शन 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। फिल्म में अनुभवी फिल्ममेकर इंद्र कुमार के बेटे अमन, आकांक्षा शर्मा और एवरग्रीन परेश रावल के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फिल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट आई सामने, अभिनेता इंद्र कुमार कर रहे डेब्यू, परेश रावल दिखेंगे मुख्य रोल में

फिल्म तेरा यार हूं मैं की रिलीज डेट आई सामने, अभिनेता इंद्र...

राहुल गांधी और 25 सांसदों को गुंडा गोली मारने की गुंडा दे रहा है धमकी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नफरती सोच का है नतीजा : कांग्रेस

राहुल गांधी और 25 सांसदों को गुंडा गोली मारने की गुंडा दे...

बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए बंद किया एयरस्पेस, प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने भारत के खिलाफ लिया बड़ा फैसला

बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए बंद किया एयरस्पेस, प्रधानमंत्री बनते...

चौहान पट्टी बस टर्मिनल पर खुली 'अटल कैंटीन', दिल्लीवासियों को सिर्फ 5 रुपये पौष्टिक भोजन

चौहान पट्टी बस टर्मिनल पर खुली 'अटल कैंटीन', दिल्लीवासियों को सिर्फ 5...

Breaking News -बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, सदस्यता पर लटकी कार्रवाई की तलवार, लिस्ट में हैं इनके नाम

Breaking News -बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने भेजा...

ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला, जाने कब और कहा से मिलेगी ट्रेने

ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का...