जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गिरा पंडाल, हादसे में कुछ लोगों के दबने की आशंका, दमकल की टीम मौके पर पहुंची

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (Jawaharlal Nehru Stadium) में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया है। गेटर नंबर दो के पास पंडाल गिरा (Pandal Collapsed) है, जिसमें कई लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। बचाव के लिए दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं।

VIDEO: tent erected outside the gate no. 2 of Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi, has collapsed. Rescue operations underway. #JawaharlalNehruStadium #Delhi #DelhiFire #DelhiPolice #DelhiChalo pic.twitter.com/gDejKQKMeC

