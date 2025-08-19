मुंबई में आज हो रही मूसलाधार बरसात, बीएमसी का प्राइवेट संस्थानों से कर्मचारियों को घर से काम कराने की अपील

  1. हिन्दी समाचार
इन दिनों महाराष्ट्र में भारी से भी भारी बरसात हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से पूरे मुंबई में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जहां देखों वहीं बरसात। राज्य के हर कोने में तेज बारिश का प्रकोप है।

By Sudha 
Updated Date

मुंबई । इन दिनों महाराष्ट्र में भारी से भी भारी बरसात हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से पूरे मुंबई में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जहां देखों वहीं बरसात। राज्य के हर कोने में तेज बारिश का प्रकोप है। मंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी आज मुंबई में भारी बारिश के आसार जताया है। यहां पर लोगों से घरों में रहनें की अपील की गई है। बतादें कि बीएमसी ने सभी प्राइवेट संस्थानों से कहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारियों से काम लें।

सूत्रों की माने तो मुंंबई में मंगलवार सुबह से ही तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि यहां 186.43 मिलीमीटर, 208.78 मिलीमीटर और 238.19 मिलीमीटर औसत से बारिश चल रही है सुबह 9.16 मिनट पर समुद्र में 3.75 मीटर ऊंची लहरें उठीं हैं वहीं रात में भी लगभग 8.53 मिनट पर 3.14 मीटर ऊंची लहरें उठने के आसार हैं। आपको बता दें कि मुंबई का रेल लाइन पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है। सड़के पानी — पानी हैं लोगों को ​कमर तक पानी में चल कर निकना पड़ रहा है।आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से मंगलवार सुबह 5.30 बजे तक के 21 घंटों में मुंबई के विक्रोली उपनगर में सबसे अधिक 194.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि सांताक्रूज में 185 मिलीमीटर, जुहू में 173.5 मिलीमीटर, भायखला में 167 मिलीमीटर और बांद्रा में 157 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं 21 अगस्त तक मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में तेज बरसात होने के आसार बतायें हैं।

