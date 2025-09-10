बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, पार्टी ने किया आउट

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा नेता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल (Objectionable Video Viral) हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो भाजपा बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भाजपा नेता एक महिला के साथ संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने भाजपा नेता जीत निशोदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। उन्होंने आदेश में लिखा कि- हाल ही मुझे आपके (जीत निशोदे) आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अत: आपको (जीत निशोदे) भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है?

बीजेपी मंडल महामंत्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो परंपरा और संस्कारों की बात करती है, और अभी कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टियों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि किसका कैसा चरित्र है तो अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है? ऐसी अश्लील हरकतें करना क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है।