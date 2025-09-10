  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, पार्टी ने किया आउट

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, पार्टी ने किया आउट

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा नेता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल (Objectionable Video Viral) हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा नेता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल (Objectionable Video Viral) हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

पढ़ें :- भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-'हमें अपने संविधान पर गर्व है', पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश का हाल देखिए...

मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो भाजपा बीजेपी युवा मोर्चा के अरेरा मंडल के महामंत्री जीत निशोदे का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भाजपा नेता एक महिला के साथ संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने भाजपा नेता जीत निशोदे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। उन्होंने आदेश में लिखा कि- हाल ही मुझे आपके (जीत निशोदे) आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अत: आपको (जीत निशोदे) भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल, अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है?

पढ़ें :- सपा कार्यालय के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अखिलेश यादव बोले-BJP सरकार से हताश होकर युवक ने उठाया ये कदम

बीजेपी मंडल महामंत्री का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जो परंपरा और संस्कारों की बात करती है, और अभी कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टियों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि किसका कैसा चरित्र है तो अब भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है? ऐसी अश्लील हरकतें करना क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-'हमें अपने संविधान पर गर्व है', पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश का हाल देखिए...

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-'हमें अपने संविधान पर गर्व है',...

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, पार्टी ने किया आउट

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद...

68th Convocation of Lucknow University : लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मानद उपाधि, अरिंदम को चांसलर मेडल देकर सम्मानित किया

68th Convocation of Lucknow University : लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूर्व DGP प्रशांत...

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 'राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य'

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 'राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह...

पीएम मोदी कहते हैं कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है, एमपी का वायरल वीडियो खोल रहा है उनके खोखले दावों की पोल : कांग्रेस

पीएम मोदी कहते हैं कि देश में खाद की कोई कमी नहीं...

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर शहर में लगा पोस्टर चर्चा का विषय बना, इंडिया की अंतिम आस,कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु,महेश

राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर शहर में लगा पोस्टर चर्चा का...