एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, हादसा होते—होते बचा

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, वहीं बाद में ग्वालियर पर ही सुरक्षित उतरा विमान। फिर बिगलूर के लिये भरा उड़ान जी हां एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी तब मच गई जब बेंगलुरु से 160 यात्रियों को लेकर आ रहा विमान शनिवार दोपहर पहली कोशिश में ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने में असपफल रहा, पर दूसरी बार सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया।

ग्वालियर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एके गोस्वामी ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों ने लैंडिंग के बाद विमान की जांच की और कोई खराबी नहीं पाई। गोस्वामी ने बताया कि पहली बार में लैंडिंग न होना एक सामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि विमान ने बाद में बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कुछ यात्रियों ने विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है।