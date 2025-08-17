  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, हादसा होते—होते बचा

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, हादसा होते—होते बचा

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, वहीं बाद में ग्वालियर पर ही सुरक्षित उतरा विमान।

By Sudha 
Updated Date

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, वहीं बाद में ग्वालियर पर ही सुरक्षित उतरा विमान। फिर बिगलूर के लिये भरा उड़ान जी हां एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी तब मच गई जब बेंगलुरु से 160 यात्रियों को लेकर आ रहा विमान शनिवार दोपहर पहली कोशिश में ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने में असपफल रहा, पर दूसरी बार सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया।

पढ़ें :- Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

ग्वालियर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एके गोस्वामी ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों ने लैंडिंग के बाद विमान की जांच की और कोई खराबी नहीं पाई। गोस्वामी ने बताया कि पहली बार में लैंडिंग न होना एक सामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि विमान ने बाद में बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कुछ यात्रियों ने विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की मौत, बच्चा जीवित

Sitapur News : बच्चे को बचाने के लिए बारी-बारी सेप्टिक टैंक में...

बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां का पैर छूकर किया था प्रणाम,अनोखी दी थी सोरेन को श्रद्धांजलि

बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां का पैर...

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह विपक्ष से भी ज्यादा कर रहे हैं 'ओछी राजनीति'

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह...

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

IIT Delhi के छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले- 2047...

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे

सासाराम से बजा मतदाता अधिकार यात्रा का बिगुल, तेजस्वी बोले- EC सुन...

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर यात्रियों में अफरा तफरी, हादसा होते—होते बचा

एमपी में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में लैंडिंग को लेकर...