  3. ‘ये धार्मिक आतंकवाद है…’ फरीदाबाद में डॉ. आदिल के ठिकाने से 300kg विस्फोटक मिलने पर बोले गिरिराज सिंह

Faridabad Terrorist Plot Exposed: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो दिनों पहले अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्यरत डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलोग्राम विस्फोटक (संभवतः अमोनियम नाइट्रेट), एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है। जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धार्मिक आतंकवाद कहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- AK-47 से लेकर 300 किलो विस्फोटक तक... फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल रच रहा था आतंकी हमले की साजिश

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, संभवतः अमोनियम नाइट्रेट, और अन्य गोला-बारूद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि विस्फोटक समय पर बरामद कर लिए गए। अगर ये कांग्रेस के राज में होता, तो दिल्ली और हरियाणा मुंबई धमाकों की तरह दहल जाते। दुख की बात है कि जो पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता – लेकिन ये धार्मिक आतंकवाद है। तेजस्वी हों, ओवैसी हों, राहुल हों या कोई और, वोट बैंक की राजनीति के लिए इनका बचाव करते हैं। आगे और जानकारी सामने आएगी, तब पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक था। खुद को सेक्युलर कहने वाले ऐसे लोगों के पीछे खड़े हैं।”

पढ़ें :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में नक्सलियों ने पकड़ा दी AK-47 रायफल

जानकारी के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने 8 नवंबर को पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से एके-47 राइफल बरामद की थी। इसके बाद के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उसके आतंकी संगठन जैश से संबंध होने का शक और गहरा गया था। वहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए डॉक्टर से सख्ती से पूछताछ की थी। मामले की जांच की गई तो डॉक्टर के ठिकाने (फरीदाबाद) से करीब 300 किलो आरडीएक्स विस्फोटक (संभवतः अमोनियम नाइट्रेट), एक एके-47 राइफल, और कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह विस्फोटक सामग्री किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल की जा सकती थी।

