शादी का ये अनोखा कार्ड बना चर्चा का विषय, इस कार्ड पर यूजर्स दे रहे हैं तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली। आजकल लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल शादी का कार्ड चर्चा का बिषय बन चुका है। एक शख्स ने अपनी शादी को यादगार और खास बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उसने शादी के कार्ड के साथ गजब की क्रिएटिविटी से हर कोई दंग नजर आ रहा है।

बता दें कि शख्स ने अपनी शादी का कार्ड दवाई के पत्ते के रूप में बनवाया है। पहली नजर में हर किसी को यही लगता है कि यह शादी का कार्ड नहीं बल्कि किसी दवाई की स्ट्रिप है, लेकिन गौर से पढ़ने से पता चलता है कि यह शादी का कार्ड है। कार्ड में शख्स ने अपना और अपनी होने वाली पत्नी का नाम, शादी की तारीख, खाने के समय के साथ-साथ और भी कई इवेंट्स का उल्लेख किया है।

शख्स ने अपनी शादी के कार्ड को टैबलेट शीट के रूप में बनवाया है। उसके इस अनोखे कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कार्ड में लिखा है- एज़िलारासन वेड्स वसंतकुमारी। शादी की तारीख 5 सितंबर लिखी है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि सभी दोस्त और रिश्तेदार शादी में आना ना भूलें।\

Seriously….when a pharmacist is getting married😂😂😂 https://t.co/atXRB065SU — Karlekar S L (@iSKarlekar) August 19, 2022

यह कार्ड तमिलनाडु का है और शख्स फार्मेसी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस अनोखे कार्ड पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा- इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- मुझे लगा शादी के कार्ड में दवाई दे आया।

When he said he wanted invitations on a tablet, he didn't mean this https://t.co/no4ruGZYHa — Royston D'souza (@rdsouza11) August 19, 2022

एक यूजर ने कहा- दवाई समझकर मत खा लेना, यह शादी का कार्ड है। वहीं, दूसरे ने लिखा- मेहमानों का दिमाग चकरा जाएगा। अधिकांश यूजर्स ने शख्स की क्रिएटिविटी की तारीफ की है। कुछ लोगों ने कहा कि कार्ड देखकर ही समझ गए कि फार्मेसी से जुड़े शख्स की शादी है।

क्या इस शादी में “एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं” कहने वाले शामिल होंगे?