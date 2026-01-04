गणतंत्र दिवस के लिए और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ​पांच जनवरी से शुरू होगी टिकटों की बिक्री, जाने कैसे खरीदे टिकट

  1. हिन्दी समाचार
रक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि गणतंत्र दिवस परेड 2026, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री पांच जनवरी से शुरू होगी। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट उपलब्ध होंगे। बिक्री 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने रविवार को घोषणा की कि गणतंत्र दिवस परेड 2026, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह (Full Dress Rehearsal of Beating Retreat and the main Beating Retreat Ceremony) के लिए टिकटों की बिक्री पांच जनवरी से शुरू होगी। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट उपलब्ध होंगे। बिक्री 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों (Tickets for the Republic Day Parade) की कीमत 20 रुपए और 100 रुपए है। बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपए में मिलेंगे, जबकि बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की कीमत 100 रुपए है। टिकट ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल www.aamantran.mod.gov.in और http://www.aamantran.mod.gov.in के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।

दिल्ली में निर्धारित काउंटरों पर मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड दिखाने पर ऑफलाइन टिकट उपलब्ध होंगे। तीनों कार्यक्रमों में वही फोटो आईडी दिखानी होगी। ऑफलाइन टिकट काउंटर पांच जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक छह जगहों से मिलेंगे। सभी टिकट सेना भवन (गेट नंबर पांच के पास, चारदीवारी के अंदर), शास्त्री भवन (गेट नंबर तीन के पास, चारदीवारी के अंदर), जंतर मंतर (मुख्य गेट, चारदीवारी के अंदर), संसद भवन (रिसेप्शन), राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर तीन और चार के पास) और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर आठ के पास) से मिलेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 से संबंधित अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://rashtraparv.mod.gov.in/ और https://rashtraparv.mod.gov.in) पर उपलब्ध है। भारत 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत की रक्षा क्षमताओं के प्रदर्शन के साथ मनाएगा।

