अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की से कहा, अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने के साथ ही सेना का आकार करे कम

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका की ओर से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की एक मसौदा योजना प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत यूक्रेन को कथित तौर पर अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने होंगे और अपनी सेना का आकार कम करना होगा।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) को अमेरिका की ओर से यूक्रेन युद्ध (ukraine war) समाप्त करने की एक मसौदा योजना प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत यूक्रेन को कथित तौर पर अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने होंगे और अपनी सेना का आकार (army size) कम करना होगा।

यूरोपीय देश (European countries) इस योजना का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वे इन आवश्यक रियायतों (concessions) को यूक्रेन के लिए आत्मसमर्पण (surrender) के समान मानते हैं। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने योजना की सामग्री पर सीधे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि यूक्रेनी नेता (ukrainian leader) ने अपने लोगों के लिए मायने रखने वाले मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया है और शांति के लिए अमेरिका तथा अन्य वैश्विक सहयोगियों (global partners) के साथ रचनात्मक रूप से काम करने को तैयार हैं। वहीं मॉस्को (moscow) ने इस अमेरिकी पहल को कम करके आंका है, यह कहते हुए कि वर्तमान में कोई वास्तविक परामर्श नहीं चल रहा है। बल्कि केवल संपर्क ही हैं। ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पर बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं।

