क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आर्मी ने फ्यूल सप्लाई चेन में बायो- डीजल को किया शामिल, जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। क्लीन एनर्जी (Clean energy) को बढ़ावा देने और भारत सरकार (Government of India) की ग्रीन पहलों को सपोर्ट करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन आर्मी (Indian Army) ने आज ऑफिशियली अपनी फ्यूल सप्लाई चेन में बायो-डीज़ल (Biodiesel) को शामिल किया। नई दिल्ली में हुई लॉन्च सेरेमनी में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह (Vice Chief of Army Staff Lieutenant General Pushpendra Pal Singh) ने पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर क्वार्टर मास्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट और शुभंकर सेन, डायरेक्टर (मार्केटिंग), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) समेत आर्मी के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

यह मौका आर्मी सर्विस कोर के 265वें कोर डे के साथ आया। यह ऐतिहासिक पहल आर्मी के पर्यावरण के लिए जिम्मेदार फ्यूल विकल्पों की ओर बदलाव की शुरुआत है। इसका मकसद कार्बन एमिशन को कम करना और लंबे समय तक एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करना है। बायो-डीज़ल की शुरुआत नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के मुताबिक है और आर्मी के अपने लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में इको-फ्रेंडली उपायों को शामिल करने के कमिटमेंट को और मजबूत करती है। आर्म्ड फोर्सेज़ ने एक दिसंबर 2025 से E-20 पेट्रोल को अपना लिया है, जिससे उनकी ग्रीन मोबिलिटी की कोशिशें और आगे बढ़ेंगी। इवेंट में बोलते हुए वाइस चीफ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ ने BPCL के सपोर्ट और कोलेबोरेशन की तारीफ़ की और कहा कि यह इनिशिएटिव एक ग्रीन, ज़्यादा एनर्जी-सिक्योर भविष्य के लिए एक कॉमन विज़न को दिखाता है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इंडियन आर्मी की बड़ी मोबिलिटी ज़रूरतों के साथ, सस्टेनेबल फ्यूल सॉल्यूशंस को अपनाने से देश के क्लीन एनर्जी गोल्स में काफ़ी मदद मिलेगी। इंडियन आर्मी देश बनाने के इनिशिएटिव्स में आगे रहकर लीड करती रहती है और यह प्रोग्रेसिव कदम एनवायरनमेंटल स्टीवर्डशिप, इनोवेशन और ज़िम्मेदार रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए उसके कमिटमेंट को और दिखाता है।